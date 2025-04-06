Две фамилии, связь с мистикой, погребен заживо: какие из фактов о Николае Гоголе стали неожиданным правдоподобным открытием Ольга БезродняяНиколай Гоголь — одна из самых загадочных и интересных фигур в российской литературе, поэтому всякий раз раскрываются новые и необычные факты из его жизни, которые полны мистики, интриг и необычных событий.