Генштаб ВСУ опроверг сообщение об уничтожении 108 бойцов в отпуске под Авдеевкой

Сообщение политолога Виталия Бала о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества, было названо фейком генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии