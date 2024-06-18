Висты недели: кадры решают всё

Эльвира Набиуллина, Алексей Текслер, Сергей Меликов, Антон Алиханов и Михаил Мурашко2 дня назад 18K прочитали Вот это неделя – все в минусах! И глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и губернатор Алексей Текслер, и глава Дагестана Сергей Меликов, и министр Антон Алиханов, и министр Михаил Мурашко.