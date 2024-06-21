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Bethesda зарегистрировала новую торговую марку “Motor – Powered by idTech” Bethesda недавно за...

Bethesda зарегистрировала новую торговую марку “Motor – Powered by idTech” Bethesda недавно за...

Bethesda зарегистрировала новую торговую марку “Motor – Powered by idTech”Bethesda недавно зарегистрировала торговую марку “Motor – Powered by idTech”, что вызвало предположения, что она может быть связана с набором для моддинга для серии DOOM, который потенциально выйдет вместе с предстоящей DOOM: The Dark Ages.

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