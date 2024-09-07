Почему дорожают авиабилеты в России?

Авиабилеты дорожают в связи с ростом пассажиропотока и стоимости топлива и обслуживания самолетов. Об этом заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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