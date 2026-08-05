Во Владимире установили первую скульптуру витязя в сквере Защитников Отечества

Во Владимире начались работы по масштабному благоустройству общественного пространства. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» приступили к монтажу монументальных композиций, созданных участниками всероссийского фестиваля «Владимир - белокаменная столица».
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