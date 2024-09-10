ВолгГМУ объявил о начале клинических исследований инновационного препарата для лечения сахарного диабета

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета начали набор пациентов для проведения клинических испытаний "Дипиарона" - перорального препарата в капсулах для лечения сахарного диабета и ожирения, аналогов которому нет в мире.
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