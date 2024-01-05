16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»

Многие из нас выросли на историях о вечном противоборстве кота Тома и мышонка Джерри. Предлагаю вам узнать несколько фактов о мультсериале «Том и Джерри», который считается одним из величайших телевизионных шоу всех времён.
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