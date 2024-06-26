Захарова предположила, что Кэмерон хотел «пропиариться у Вована и Лексуса»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предположила, что руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон хотел «пропиариться у Вована и Лексуса».
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