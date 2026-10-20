После недельного перерыва состоялось очередное оперативное совещание правительства Тульской области. На этот раз обсуждали развитие сервисов для жителей в мессенджере MAX, содержание парков и общественных пространств, ремонт дорог и подготовку к отопительному сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Туле на дороги ...
- Зеленский ввёл пе...
- Препараты для сни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым