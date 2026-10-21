ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. Российский спортсмен Владислав Бебнев стал победителем сразу в четырех зачетах международных соревнований по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026.
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