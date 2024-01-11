Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как Шарлот(ка) извинялось...

На   днях      произошло   вполне  себе    прецедентное   событие:  певец   ртом   Эдуард   Шарлот(ка),      против   которого    возбудили        четыре  уголовных  дела,  отправил     Святейшему   Патриарху   Кириллу   письмо   с  покаяниями  и  извинениями,     в  коем   также  сообщил,  что   он    пишет   патриотические  произведения и  готов  выступать  с  ними,  если  его  выпустят  на  волю.

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