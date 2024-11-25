Фото от полиции с места ДТП с автобусом 181 в Ленобласти. Авария произошла утром 25 ноября в поселке Новоселье на Красносельском шоссе.
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Фото от полиции с места ДТП с автобусом 181 в Ленобласти. Авария произошла утром 25 ноября в поселке Новоселье на Красносельском шоссе.