Мы входим в эпоху Апокалипсиса: Патриарх Кирилл предупредил о надвигающихся бедствиях Ирэн ОрлонскаяПатриарх Московский и всей Руси Кирилл выразил свою точку зрения на то, что потеря веры в сочетании с развитием технологий искусственного интеллекта может стать причиной Апокалипсиса.
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