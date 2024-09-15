Мы входим в эпоху Апокалипсиса: Патриарх Кирилл предупредил о надвигающихся бедствиях Ирэн ОрлонскаяПатриарх Московский и всей Руси Кирилл выразил свою точку зрения на то, что потеря веры в сочетании с развитием технологий искусственного интеллекта может стать причиной Апокалипсиса.