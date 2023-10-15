В Новосибирске начнется потепление в день Дениса Позимнего 16 октября

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии. «16 октября в Новосибирске переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, температура воздуха +2.
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