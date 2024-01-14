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Square Enix раскрыла подробности артбука Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection -Beyond The Veil-...

Square Enix раскрыла подробности артбука Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection -Beyond The Veil-...

Square Enix раскрыла подробности артбука Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection -Beyond The Veil-Square Enix объявила, что артбук Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection -Beyond The Veil- поступит в продажу 25 июня 2024 года.

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