Русский молодой футболист стал лучшим в Европе по одному показателю. Как это получилось у Батракова

Браво, Алексей!Молодой капитан «Локомотива» Алексей Батраков продолжает греметь на всю Европу. В конце прошлого года 19-летний талант был признан лучшим атакующим полузащитником мира среди футболистов не старше 21 года, а недавно возглавил еще один почетный рейтинг.