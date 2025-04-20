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Русский молодой футболист стал лучшим в Европе по одному показателю. Как это получилось у Батракова

Русский молодой футболист стал лучшим в Европе по одному показателю. Как это получилось у Батракова

Браво, Алексей!Молодой капитан «Локомотива» Алексей Батраков продолжает греметь на всю Европу. В конце прошлого года 19-летний талант был признан лучшим атакующим полузащитником мира среди футболистов не старше 21 года, а недавно возглавил еще один почетный рейтинг.

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