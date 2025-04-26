Русская весна
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Русская весна

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Французские депутаты заявили о желании приехать в Россию на День Победы

Французские депутаты заявили о желании приехать в Россию на День Победы

Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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