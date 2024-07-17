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Сийярто: вторая конференция по Украине может состояться уже в этом году

Сийярто: вторая конференция по Украине может состояться уже в этом году

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже в этом году. Как ожидается, в переговорах может принять участие Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

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