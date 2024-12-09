Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём Героев Отечества

Уважаемые жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с очень важным праздником — Днём Героев Отечества! В этот день мы чтим память героев прошлых лет, защищавших нашу Родину, и благодарим героев дня сегодняшнего.
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