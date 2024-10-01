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Медвежий угол

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Сбежать не удалось. Ветерана СВО и еще девятерых держали в рабстве у цыган

Сбежать не удалось. Ветерана СВО и еще девятерых держали в рабстве у цыган

Официальный сайт Межрегиональной общественной организации «Движение Альтернатива» Десятерых человек удалось освободить в Тульской области, где их держали в рабстве цыгане.

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Комментарии
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Михаил Васильев
А цыган никто не задерживает и они не несут ответственности?!
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6 час.
Нина
Только на рудники под строгий контроль этих, так называемых &quot;уважаемых&quot;, ,.. а южан купят, да и северян обижать нельзя таким скотством.
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6 час.
Nikolay Zakharov
Издержки капитализма привели к рабству,так надо менять строй на социализм,где нет эксплуататоров и люди работают за оплату?
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1 мин.

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