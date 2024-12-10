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Крымская газета

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Остаток средств материнского капитала получили 515 крымских семей

Остаток средств материнского капитала получили 515 крымских семей

Новая возможность для использования материнского капитала появилась у крымчан в сентябре 2024 года. Теперь крымские семьи имеют право на получение остатка средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей.

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