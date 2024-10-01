Сотрудники МЧС России продолжают проводить занятия в учебных заведениях. В рамках занятий они рассказывают об опасностях игр с огнем; о том, как правильно эвакуироваться из здания; напоминают телефоны экстренных служб.
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