Мосгорсуд увеличил компенсацию за пожар до 600 тыс. рублей

Московский городской суд увеличил компенсацию до 600 тыс. рублей для пострадавшей семьи в результате пожара в муниципальном жилье.
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