Надо ли сюсюкать с детьми: объясняет нейрофизиолог

Почему мы так странно разговариваем с детьми фото: Shutterstock/Fotodom.ruМладенческий язык существует во всех культурах — взрослые автоматически переходят на сюсюкание и уменьшительно-ласкательные в разговоре с маленькими детьми Ольга Сысоева мозговые механизмы психических функций, быстрые процессы в мозге, восприятие времени, аутизм, психология спорта нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) На английском языке сюсюкание даже имеет специальное название — infant directed speech или младенческий язык.