«Русские объявили охоту на ракетные установки для ATACMS своим приоритетом. 5 штук уже уничтожены»

У автора проблема с арифметикой :"Из 16 украинских ракет были сбиты 10, 1 повреждена, 2 отклонены средствами РЭБ. Достигли цели 2 из 16 ракет" - 10+1+2+2=15, куда пропала 16-я ракета?!

Олег Самойлов

Да ладно, это всё путинская пропаганда! Вон, "Настоящее время", - это майдауновская пропагандистская машина, - гласит, что из 93 ракет сбито не менее 93! А какие-то "Герани" они вообще гроздьями сшибали! Если где и разбита витринка, то только обломками сбитых аппаратов!