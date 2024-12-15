«Русские объявили охоту на ракетные установки для ATACMS своим приоритетом. 5 штук уже уничтожены»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Борис Александров
У автора проблема с арифметикой :&quot;Из 16 украинских ракет были сбиты 10, 1 повреждена, 2 отклонены средствами РЭБ. Достигли цели 2 из 16 ракет&quot; - 10+1+2+2=15, куда пропала 16-я ракета?!
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13 час.
Олег Самойлов
Да ладно, это всё путинская пропаганда! Вон, &quot;Настоящее время&quot;, - это майдауновская пропагандистская машина, - гласит, что из 93 ракет сбито не менее 93! А какие-то &quot;Герани&quot; они вообще гроздьями сшибали! Если где и разбита витринка, то только обломками сбитых аппаратов!
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6 час.
Олег Самойлов
Она со страху домой ускакала!
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6 час.

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