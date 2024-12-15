«Искандеры» накрыли РСЗО MLRS и HIMARS в Сумской области Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одним из своих первых решений на посту запретит дальнобойные удары ВСУ в глубину России.
«Русские объявили охоту на ракетные установки для ATACMS своим приоритетом. 5 штук уже уничтожены»
Комментарии
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Борис Александров
У автора проблема с арифметикой :"Из 16 украинских ракет были сбиты 10, 1 повреждена, 2 отклонены средствами РЭБ. Достигли цели 2 из 16 ракет" - 10+1+2+2=15, куда пропала 16-я ракета?!
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13 час.
Олег Самойлов
Да ладно, это всё путинская пропаганда! Вон, "Настоящее время", - это майдауновская пропагандистская машина, - гласит, что из 93 ракет сбито не менее 93! А какие-то "Герани" они вообще гроздьями сшибали! Если где и разбита витринка, то только обломками сбитых аппаратов!
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6 час.
Олег Самойлов
Она со страху домой ускакала!
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6 час.
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