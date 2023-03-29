Куат Хамитов озвучил имена казахстанцев, которые могли бы стать чемпионами в UFC

Боец ММА Куат Хамитов назвал казахстанских бойцов, которые могут стать чемпионами в UFC. «Если быть честным, мне всегда не было интересно, кого подпишут туда, – я всегда думал: «А кто бы мог там стать чемпионом?».
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