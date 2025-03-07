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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Скажи наркотикам - НЕТ.

Скажи наркотикам - НЕТ.

В городской библиотеке № 8 имени Евфросинии Полоцкой в рамках цикла информационно-профилактических бесед ´Есть о чём порассуждать´ и проекта по ЗОЖ ´Академия выживания´ для учащихся 7 ´Б´ класса ГУО ´Средняя школа № 18 г.

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