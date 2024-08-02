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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сомов о хейте за татуировки: «Пусть осуждают. Если я зайду к чужим людям в соцсети, уверен, тоже найдется то, что мне не понравится»

Сомов – единственный российский пловец, который участвует в Олимпиаде-2024 в Париже. Его лучшим результатом стал полуфинал на дистанции 100 метров брассом, где он показал 13-е время.

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