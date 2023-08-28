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Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первым и последним подиумом

Второе место Фернандо Алонсо на Гран-при Нидерландов стало историческим для «Формулы-1». Двукратный чемпион мира превзошел рекорд по интервалу между первым и последним попаданием в призы, установленный Михаэлем Шумахером.

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