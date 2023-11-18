Спортсмен здорового человека

Большое интервью с Сергеем Карякиным, спортсменом здорового человека.Тайм-коды:00:00 Анонс01:35 Про кубок мира по шахматам03:51 Про отстранение от игр05:10 Про письмо Путину06:20 Про предложение вернуться под нейтральным флагом08:13 Про суть претензий ФИДЕ10:25 Про поддержку шахматистов11:57 Про шахматы с компьютером14:41 Про Дворковича и ФИДЕ20:35 Про денежный приз в $120 тыс22:33 Про гонорары шахматистов и футболистов24:53 Про детей и шахматы26:15 Про Гарри Каспарова29:49 Про дружбу Каспарова и Дворковича34:33 Про требования Каспарова покаяться35:58 Про Яна Непомнящего36:47 Про Александру Костенюк37:50 Про поддержку шахмат в России39:17 Про Федерацию Шахмат России42:19 Про свою школу шахмат43:55 Про шахматную карьеру46:41 Про Крым54:57 Про национальность55:22 Стих56:18 P.