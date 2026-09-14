«Вода течет через люстры»: новосибирцы 7 лет ждут ремонта аварийной крыши

Жильцы пятиэтажки на улице Рубиновой в Новосибирске не могут добиться ремонта аварийной крыши: заключение о ее состоянии появилось еще в 2018 году, а капремонт с 2019-го перенесли на 2031–2033 годы .
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