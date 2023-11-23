Премьера сериала «Букины» состоится 18 декабря

Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря. В ближайших выпусках ситкома появятся супруги-стоматологи Валера и Катя, которых сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, сообщает пресс-служба телеканала.