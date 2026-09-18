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Газета.ру

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МИД России предъявил Британии перечень нарушаемых Лондоном обязательств

МИД России предъявил Британии перечень нарушаемых Лондоном обязательств

Российская сторона предъявила Великобритании список нарушаемых Лондоном международных обязательств. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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