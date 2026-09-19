Хегсет заявил о ликвидации в Пентагоне отделов по вопросам инклюзивности

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о ликвидации подразделений, курировавших политику многообразия, равенства и инклюзивности («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).