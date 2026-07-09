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Дзюба хотел уехать в Англию после ЧМ-2018: «Сделал все возможное и невозможное»

Дзюба хотел уехать в Англию после ЧМ-2018: «Сделал все возможное и невозможное»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что хотел уехать в английский клуб после выступления на чемпионате мира-2018 в России.

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