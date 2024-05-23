Психолог Дугенцова: Чтение плохих новостей опасно снижением иммунитета, депрессией и болезнями

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Метеозависимым в последний месяц приходится несладко – новости об очередной вспышке на Солнце и приближающейся магнитной буре появляются практически каждую неделю, а один из недавних космических штормов стал третьим по силе за всю историю наблюдений.

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