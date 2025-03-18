«Красная кнопка» для жертв мошенников будет добавлена в мобильные банки

Центробанк обяжет крупные банки России добавить в мобильные приложения специальную функцию для оперативного заявления о мошенничестве, сообщает радио Sputnik со ссылкой на данные пресс-службы Центробанка.
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