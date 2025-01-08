ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов и 46 танков за первую неделю 2025 года

Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков, значительные потери понесены в зоне спецоперации и Курской области, следует из предоставленных Минобороны России данных.
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