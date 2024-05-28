В зоне спецоперации появился диспетчерский пункт комендантской службы группировки «Центр»

Он представляет собой передвижной комплекс Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск «Центр» появился в зоне специальной военной операции, сообщили РИА «Новости» в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии