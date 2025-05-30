Детский аутизм не отличается по полу

У мальчиков и девочек до двух лет аутизм встречается с одинаковой частотой. У мужчин и мальчиков аутизм – точнее, расстройства аутистического спектра – диагностируются в несколько раз чаще, чем у женщин и девочек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии