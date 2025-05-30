Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Детский аутизм не отличается по полу

Детский аутизм не отличается по полу

У мальчиков и девочек до двух лет аутизм встречается с одинаковой частотой. У мужчин и мальчиков аутизм – точнее, расстройства аутистического спектра – диагностируются в несколько раз чаще, чем у женщин и девочек.

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