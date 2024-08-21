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Добрый Мир

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На несколько фронтов. Участие США в конфликтах на трех театрах боевых действий приведет к поражению Америки. Почему Вашингтон ждет провал?

На несколько фронтов. Участие США в конфликтах на трех театрах боевых действий приведет к поражению Америки. Почему Вашингтон ждет провал?

© flickr.com / The U.S. ArmyСегодня 190 прочитали Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению, пишет GT.

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