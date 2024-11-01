Сельпо отсутствуют в 308 селах Новосибирской области

Более трехсот сел региона торговыми услугами не обеспечены, прозвучало на выездном заседании Совета по взаимодействию областного Заксобрания с представительными органами муниципальных районов и городских округов.
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