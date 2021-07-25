Аргументы недели

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Киевский политконсультант Харебин: Украина может стоять на пороге «большой войны» с Россией

Киевский политконсультант Харебин: Украина может стоять на пороге «большой войны» с Россией

Украина может стоять на пороге «большой войны» с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Харебин, киевский политический консультант.

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Андрей
Дурачек предположил, а это и так всем ясно

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