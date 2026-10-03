Депутат предложил запирать мусор от медведей после 22 смертей

Медведезащитные контейнеры должны появиться на всех стоянках и в местах массового отдыха в зонах обитания хищников, заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков 3 октября в беседе с РИА Новости.