Девам не отказываться от помощи, а Стрельцам не отвлекаться на пустые разговоры: гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ этот понедельник, 18 марта 2024 года, не следует уделять внимание мелочным и незначительным делам, по словам известного астролога Анжелы Перл.