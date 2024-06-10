Иван Складчиков: «Самое важное – улучшить качество жизни»

Как выбирают проекты, которые Петербург представляет на экономическом форуме? Об этом нам рассказал председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков - Иван Валерьевич, как выбирали проекты, которые в этом году оказались на стенде Петербурга на ПМЭФ? - В Петербурге постановлением губернатора принята Инвестиционная декларация.