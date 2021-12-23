На улице Краснодонцев открылась обновлённая библиотека

Сегодня в Череповце на улице Краснодонцев после капитального ремонта открылась библиотека.Как отметил на своей странице в социальной сети"ВКонтакте" Вадим Германов, мэр Череповца, "теперь это не просто книгохранилище, а целый семейный центр".