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Силовики нагрянули в Коркино, где цыгане убили таксистку: новое преступление

Силовики нагрянули в Коркино, где цыгане убили таксистку: новое преступление

На этот раз жертвой цыган стали беззащитный мужчина и банк.Новое преступление обнаружили полицейские в Коркино, где по подозрению в убийстве таксистки задержан представитель этно-диаспоры.

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