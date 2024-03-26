Парень мастерски закосплеил героя Ghost of Tsushima. На фото он выглядит, как настоя...

Парень мастерски закосплеил героя Ghost of Tsushima. На фото он выглядит, как настоящий самурайКосплеер Джозеф Сю (Joseph Hsu) опубликовал новые фотографии, на которых показал мастерское перевоплощение в образ Дзина Сакая из Ghost of Tsushima.